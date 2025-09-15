32'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" dün Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; festivalin açılışı, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı, Giacomo Puccini’nin başyapıtı "Turandot" operasıyla yapıldı.



ASPENDOS'TA UNUTULMAZ BİR DENEYİM Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye koyulan eser, Uzak Doğu'nun gizemli atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk dolu öyküsüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.



Başrollerde, etkileyici sesi ve yorumuyla dünya sahnelerinde tanınan soprano Olga Maslova “Prenses Turandot” rolüyle, güçlü sesi ve sahne karizmasıyla öne çıkan tenor Riccardo Massi ise “Calaf” rolüyle festivalin açılış gecesine damgasını vurdu.



Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik etti.



Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu da çocuk korosu şefi Sinem Ulusoy yönetiminde temsilde sahnede yerini aldı.

