32'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne geri sayım

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1994'te ilk kez düzenlenen ve 1998'de uluslararası boyuta taşınarak dünyanın tanınmış festivalleri arasında anılan, 2003'te Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edilen festival, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. İki bin yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu, benzersiz akustiği ve eşsiz atmosferiyle bu yıl da dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve topluluklarla beraber 3 opera ve 3 baleden oluşan zengin programıyla sanatın kalbinin attığı yer olacak.

AÇILIŞ TURANDOT OPERASIYLA Festivalin açılışı, 14 Eylül Pazar günü, saat 21.00'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ortak yapımı Giacomo Puccini'nin "Turandot" operasıyla yapılacak.



İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu, Pekin’de yaşayan Çin prensesi Turandot'un evliliğini konu alan ve Uzakdoğu’nun gizemli atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk dolu öyküsüyle sahnede olacak prodüksiyonun başrollerinde, gizemli ve erişilmez Prenses Turandot'a soprano Olga Maslova hayat verirken tenor Riccardo Massi sahne alacak.



Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik edecek.