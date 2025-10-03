32'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne yoğun ilgi

İlk kez 1994'te düzenlenen ve 1998'de uluslararası boyuta taşınarak dünyanın tanınmış festivalleri arasında anılan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin 32'ncisi Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi. Festival, 14 Eylül'de Puccini'nin son eseri "Turandot" operası ile perde açtı. Turandot'ta dünyaca ünlü iki solist Olga Maslova ve Riccardo Massi sahne aldı.



Büyük eserlerin yer aldığı festivalde, 17 Eylül'de "Zorba" balesi, 20 Eylül'de "Kuğu Gölü" balesi, 24 Eylül'de "Don Kişot" balesi, 27 Eylül'de ise "Tosca" operası sanatseverlerle buluştu.

İlginin yoğun olduğu festival, dün Aspendos'un tarihi atmosferinde Özbekistan'ın Ali Şir Nevai adına Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelediği "La Traviata" operası ile alkışlar eşliğinde kapanışını yaptı. Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ise "Kardeşlerimizin burada sanatla bu şehri daha da yükselttiklerine şahit olduk. Onları burada ağırlamak bizim için onurdu. Özbekistan'dan gelen ekip bizi son temsilde resmen şahlandırdı" diye konuştu.

