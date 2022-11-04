Ankara Film Festivali 33. kez başladı

33. Ankara Film Festivali'nin MEB Şura Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde, Onur Ödülleri sahiplerini buldu.



Sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü, yazar, müzisyen, senarist, yönetmen Zülfü Livaneli'ye, Sanat Çınarı Ödülü orkestra şefi Rengim Gökmen'e, Kitle İletişim Ödülü ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci, yazar Sevin Okyay'a takdim edildi.



Festivalde ayrıca bu yıldan başlamak üzere ilk kez Vakıf Özel Ödülleri de verildi. Bu kategorideki ödüllerin sahibi, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yapımcı, yönetmen, senarist Ceylan Özgün Özçelik oldu.



"ANKARA KÜLTÜRÜN BAŞKENTİ"



Ödülünü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol'un elinden alan Livaneli, bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Ankara kültürün başkenti, bizler burada yetiştik. Bütün tiyatro oyunlarımızı, filmleri burada gördük. Ankara'dan yetişen insanlar Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli yer tuttular" ifadesini kullandı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" sözlerini anımsatan Livaneli, Atatürk'ün Büyük Taarruz'un gecesinde çadırda, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını okuduğuna işaret etti.



Livaneli, "Bizim kültürümüz, kültürle olan bağımız, bizlerin, sizlerin yaşattığı bu kültür bizi ayakta tutan şeydir. Belki de ele geçirilemeyen son, tek kalemizdir. Bu yüzden yaşasın kültür emekçileri, yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

"MÜZİSYEN ŞENER'İN ANISINA ŞİDDET OLAYLARINA KARŞI BİRLEŞMELİYİZ"

Şef Rengim Gökmen de ödülden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Benim için de bu ödül şaşırtıcı oldu. Bir film festivalinde bir müzisyenin ödül alması çok sık rastlanan bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu.



Gökmen, ilk senaryo tekniğini yazan ve kendisine sinema sevgisini aşılayan babası Muzaffer Gökmen'i de andı.



Toplumdaki şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gökmen, "Bir müzik emekçisi Onur Şener, birkaç ay önce Ankara'da katledildi. Onun anısına bütün şiddet olaylarına karşı birleşmemiz gerektiğini ve bu yolla bazı çözümlere ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Genç müzisyenimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.



Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk ödülü alacağımı öğrendiğimde çok şaşırdım. Çok zorluk çekiyoruz, sektörde özellikle genç kadınlara ciddi zorluklar yaratıldığını düşünüyorum. Sadece bizim sektörümüz değil çoğu yerde böyle." sözlerini sarf etti.



Açılış töreninde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım, piyanist Melahat İsmayilova ve çellist Onur Şenler, Livaneli Şarkıları konseri verdi.



Törene, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Bozkurt, bazı sanatçılar ve sanatseverler katıldı.



FESTİVAL 11 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Ankara Film Festivali, 3-11 Kasım tarihlerinde Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında ulusal yarışmalar, dünya sineması, özel gösterimler gibi bölümlerde toplam 76 film gösterilecek.



Organizasyonda, Ulusal Uzun Film Yarışması kategorisinde 50 bin lira değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20 bin lira değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'nün de yer aldığı 12 kategoride ödül verilecek.



Ayrıca Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Proje Geliştirme Desteği Yarışması kapsamında da ödüller sahiplerini bulacak.