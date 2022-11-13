33. Ankara Film Festivali’nde ödüller verildi: Ödüllere Kurak Günler ve Karanlık Gece damgası

Bu yıl 33. kez düzenlenen Ankara Film Festivali'nin kazananları önceki gece düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. CerModern’de gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı gecede Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları’nın kazananları, Proje Geliştirme ve VEKAM Ödülü sahiplerini buldu.



Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emin Alper’in “Kurak Günler” filmine verilirken; En İyi Yönetmen Ödülü “Karanlık Gece” filmiyle Özcan Alper’e, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Ziya Demirel’in yönettiği “Ela ile Hilmi ve Ali” filmine verildi.



Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği “Crossroads” En İyi Belgesel, Benhür Bolhava’nın yönettiği “Koyun” da En İyi Kısa Film seçildi.



Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Ödülü, Barış Fert ve İpek Erden’in “Her Şeyi Hatırlarmış Gibi” projesine, VEKAM Ödülü ise “Gordion’un Çobanları” filmiyle Kadir Uluç’a verildi.

İşte 33. Ankara Film Festivali'nin tüm kazananları:



En İyi Film: Kurak Günler

Jüri Özel Ödülü: Karanlık Gece

En İyi Yönetmen: Özcan Alper / Karanlık Gece

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Emin Alper / Kurak Günler

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali (Yönetmen: Ziya Demirel)

En İyi Kadın Oyuncu: Ece Yüksel / Ela ile Hilmi ve Ali

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Selin Yeninci / Kurak Günler

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erdem Şenocak / Kurak Günler

Mansiyon Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen / Çilingir Sofrası

SİYAD En İyi Film Ödülü: Karanlık Gece

En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker / Kurak Günler

En İyi Özgün Müzik: Zviad Mgerbry / Klondike

En İyi Sanat Yönetmeni: Mariia Denysenko, Andrii Hrechyshkin, Vitaliy Sudarkov - Klondike

VEKAM Özel Ödülü: Gordion'un Çobanları (Kadir Uluç)

En İyi Kısa Film: Koyun (Benhür Bolhava)

En İyi Belgesel Film: Crossroads (Mahmut Fazıl Coşkun)