33. Ankara Film Festivali’nin programı belli oldu

33. Ankara Film Festivali’nin Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşecek programı hazır.



Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 3-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Ankara Film Festivali’nde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile ortaklaşa panel, çocuklar için atölye ve film gösterimleri gerçekleşecek.



Ankara Film Festivali, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle gerçekleşecek program “Avrupalı Kimdir? Farklılıklarla Bir Araya Gelmek” başlığıyla düzenlenecek. Bu kapsamda Zeynep Ünal moderatörlüğünde, Türkiye-Almanya Film Festivali Başkanı Adil Kaya, gazeteci-yazar Burcu Karakaş, İletişim Sosyoloğu-akademisyen Çiler Dursun ve gazeteci-yazar Murat Yetkin’in konuşmacı olarak yer alacağı panel 9 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek.

'Tanrı’nın Unuttuğu Yer' prömiyerini 2022 Cannes Film Festivali’nde yaptı

Panelin yanı sıra festival, “Avrupalı Kimdir?” sorusunu tartışmaya açan, farklılıklarına rağmen bir araya gelen karakterleri odağına alan bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacak. Günümüzün usta animasyon sinemacılarından Signe Baumane’nin kısa filmlerinden oluşan “Bir Kadının Seks ve Hayata Bakışı: Signe Baumane Retrospektifi” ve ilk uzun metraj filmi “Cebimdeki Taşlar / Rocks In My Pockets”; Ukrayna’nın Odessa hapishanesinde mahkûm olan 107 annenin gerçek hikâyelerini anlatan Peter Kerekes yönetmenliğindeki “107 Anne / 107 Mothers”; Viesturs Kairiss’in 2022 Tribeca Film Festivali En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü kazanan otobiyografik filmi “Ocak / January”; prömiyerini 2022 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yapan, İzlanda’ya gelen bir rahibin değişimini konu alan Hlynur Palmason imzalı “Tanrı’nın Unuttuğu Yer / Godland” işbirliği kapsamında festivalde gösterilecek filmler.



Festival kapsamında Elif Ergezen’in düzenleyeceği “Çocuklarla Stop Motion Atölyesi” de yine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle 9 Kasım’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.