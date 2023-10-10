34. Ankara Film Festivali kapsamındaki Onur Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 34. Ankara Film Festivali kapsamında verilen Onur Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre "Aziz Nesin Emek Ödülü"ne oyuncu Nur Sürer, "Sanat Çınarı Ödülü"ne ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz, "Kitle İletişim Ödülü"ne ise müzisyen Cahit Berkay layık görüldü.



Bu yıl ikinci kez verilecek "Vakıf Özel Ödülü" oyuncu Merve Dizdar ve yapımcı Burak Çevik'in oldu.



Onur Ödülleri'nin takdimi, 2 Kasım Perşembe akşamı Büyülü Fener Sineması'ndaki 34. Ankara Film Festivali açılış töreninde yapılacak.

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