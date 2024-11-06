35. Ankara Film Festivali yarın başlıyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre, 35. Ankara Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle vakıf tarafından düzenlenecek.



Festivalin açılış töreni, yarın saat 19.30'da Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde yapılacak. Nefise Karatay'ın sunacağı gecede, onur ödülleri sahiplerini bulacak.



Sinemaseverlerin, 15 ülkeden 43 yönetmenin 58 filmiyle buluşacağı festivalin bu yılki Aziz Nesin Emek Ödülü, oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen'e, Sanat Çınarı Ödülü de flüt virtüözü Şefika Kutluer'e takdim edilecek.



Kitle İletişim Ödülü, prodüktör Kurtuluş Özyazıcı'ya sunulacak. Festivalin bu yıl üçüncüsünü sunacağı Vakıf Özel Ödülü ise kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş'e verilecek.



Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'ndaki 10 film Ankara prömiyerini yaparken, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 12 film yarışacak. Fransa'dan Hindistan'a, İtalya'dan Litvanya'ya dünya sinemasının en yeni ve klasikleşmiş örneklerinin gösterileceği program, bir hafta boyunca Ankaralı sinemaseverlere festival coşkusu yaşatacak. Festivalin biletleri, "Biletinal" üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinden satın alınabilecek.



GELECEĞİN SİNEMACILARINA ÖZEL "ASKIDA BİLET"

Bu yıl Ankara'daki iletişim fakülteleri, sinema-TV ve film tasarımı bölümü öğrencilerine yönelik askıda bilet uygulaması yapılacak. Festival boyunca ilk iki seansta geçerli olacak kampanyayla, her gösterim için 10 öğrenciye ücretsiz bilet hakkı sunulacak.



Sinema gönüllüsü Dr. Rabia Gürses Özden'in destekleriyle hayata geçirilen uygulamadan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Başkent Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinin Fotoğraf ve Video ile Görsel İletişim Tasarım bölümleri, Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri yararlanabilecek.



Öğrenciler, seans öncesi öğrenci kartlarını göstererek biletlerini gişeden alabilecek.



ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI'NDA JÜRİ BAŞKANLIĞINI ONUR SAYLAK YAPACAK

Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda jüri başkanlığını, "Sonbahar", "Güz Sancısı" filmleri ile "Ne Seninle Ne Sensiz", "Gönülçelen" gibi dizilerin oyuncusu ve "Daha", "Boğa Boğa" filmleri ile "Şahsiyet", "Uysallar" gibi platform dizilerinin yönetmeni Onur Saylak yapacak.



Jüride oyuncu Burcu Biricik, yazar, film eleştirmeni ve eğitmen Burçak Evren, kurgucu Çiçek Kahraman ve oyuncu Serkan Keskin, yılın en iyi filmini birlikte seçecek.



Ulusal Uzun Film Yarışması'nda sinema yazarları Cem Altınsaray, Kaan Karsan ve Okan Arpaç'tan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecek.



12 kategoride ödüllerin verileceği Ulusal Uzun Film Yarışması'nda, Sinan Kesova'nın "Büyük Kuşatma", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü", Ayçıl Yeltan'n "Fidan", Türker Süer'in "Gecenin Kıyısı", Belkıs Bayrak'ın "Gülizar", Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı", Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında", Nadim Güç'ün "Mukadderat" ve Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim" adlı filmleri yarışacak.



35. YAŞA ÖZEL FİLMLER



Bu sene 35. yaşını kutlayacak Ankara Film Festivali'nin "35'e Özel" seçkisi, festival tarihinde En İyi Film Ödülü'nü almış üç eseri yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak.





Seçkide, Ömer Kavur'un "Gizli Yüz" (1991), Tomris Giritlioğlu'nun "Salkım Hanımın Taneleri" (1999) ve Özcan Alper'in "Sonbahar" (2008) adlı filmleri yer alıyor.



DÜNYANIN FİLMİ ANKARA'DA



Yılın ödüllü filmlerinin yanı sıra özel seçkilere yer verecek Dünya Sineması, dört farklı seçkide 11 ülkeden 17 yönetmenin toplam 19 filmini sinema tutkunlarıyla buluşturacak.



Cannes, Berlin gibi dünya festivallerinin 2024 programlarından 6 filmin gösterileceği "Festivallerden" seçkisinde, David Cronenberg'in "Kefenler", Mohammad Rasoulof'un "Kutsal İncirin Tohumu", Christophe Honore'nin "Marcello Mio", Emanuel Parvu'nun "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre", Piero Messina'nın "Farklı Bir Son" ve Neri Marcore'nin "Zamora" adlı filmleri Ankara'da ilk kez seyirciyle buluşacak.



Festivalin yarışma dışı bir de özel belgesel gösterimi olacak. Bülent Vardar'ın yönettiği "Köklere Yolculuk" (2024), dünya galasını ilk kez 35. Ankara Film Festivali'nde yapacak.



KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ 15 KASIM'DA



Festivalin kapanış ve ödül töreni, 15 Kasım'da Nefise Karatay'ın sunumuyla Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Saat 19.00'da kırmızı halı ile başlayacak ve 19.30'dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek gecede, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması'nın kazananları belli olacak.