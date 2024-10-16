35. Ankara Film Festivali'nde 8 belgesel jüri karşısına çıkacak

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Ankara Film Festivali'nin "Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alacak eserler, ön jürinin değerlendirmesi sonucu belirlendi.



Bu yıl 87 belgeselin başvurduğu festival, 7-15 Kasım'da düzenlenecek.



Festivalde bu yıl, Aybüke Avcı'nın "Domates Biber Depresyon", Esin Özalp Öztürk'ün "Işığın Hasadı", Hasan Ete'nin "İyi Ölüm", Zehra Yiğit ve Perihan Taş Öz'ün "Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde", Baran İsmail Ulaş'ın "Kökleri Dışarıda", Sevinç Baloğlu'nun "Oya", Bahar Bektaş'ın "Sürgün Asla Bitmez" ile İlkay Nişancı'nın "Zamanın Kıyısında Sınav" adlı belgeselleri finalist olarak belirlendi.



Yönetmen ve yapımcı Nihan Gider Işıkman, yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Ulaş Tosun ile yönetmen Berna Gençalp'in ana jüriliğinde düzenlenecek yarışmanın kazananları 15 Kasım akşamı yapılacak törenle duyurulacak.