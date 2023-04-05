37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Festivalin farklı kültürlerin birbirleriyle buluşmasını, birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağladığını belirten Başman, "Festivalimiz, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen vakfımızın azmi, vakıf kurucu ailesinin maddi desteği ve her şeyin ötesinde sanatsever ve vefakar izleyicilerimiz sizler sayesinde ayakta kalabilmiştir" dedi.

Ali Başman, her yıl vakıf kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlenen senfonik konserle açılan festivalin kapanış konserinin, vakfı ve festivali bugünlere taşımış, 2016'da vefat eden Mehmet Başman anısına yapılacağını kaydetti.