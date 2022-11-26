39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı başlıyor

"Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 39. kez kapılarını açacak fuarın detayları açıklandı.

Etkinlik 3-11 Aralık'ta Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.



Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulma ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacakları fuara, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ile sivil toplum kuruluşu katılım sağlayacak.



İstanbul Kitap Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi" (TEDA) kapsamında yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak.

2 BİN YAZAR OKURLA BULUŞACAK



Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova'nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya'dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yer alacak.



Fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300'e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 2 bine yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.