4. Aizanoi Kısa Film Festivali 22 Ağustos'ta başlayacak

Kütahya'da, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Festivalin Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Yıldız, AA muhabirine, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacak festivalin temasının "Toprak Ananın İzinden Zamanda ve Mekanda Yolculuk" olarak belirlendiğini söyledi.



Etkinlik kapsamında özel konuklar, yazarlar ve senaristlerin katılımcılarla bir araya geleceğini belirten Yıldız, "Doğaçlama gösterilerinin olduğu, sinemanın konuşulduğu, ayrıca sinemanın arka planının konuşulduğu söyleşiler düzenlenecek. Yani bir senaristle, bir senaryonun yazımıyla ilgili aklınıza takılacak her türlü şey sorulup konuşulabilecek. Festivalde ünlü şefler, tadımcılar, ziraat ve yemek kültürü uzmanları buluşacak. Ayrıca gençler ve çocuklar için etkinlikler olacak." diye konuştu.



Festivale, Çavdarhisarlı kadınların da katkı sağlayacağını anlatan Yıldız, etkinliğin müzisyenlerin açık sahne konseriyle sona ereceğini sözlerine ekledi.