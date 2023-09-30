4. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür Yolu Festivallerinde en beğendiği etkinliğin FotoMaraton olduğunu belirten Ersoy, fotoğrafseverlere ithafen "Çünkü etkinlik boyunca bütün farklılıkları sizler yakalıyorsunuz, kadrajınıza yansıtıyorsunuz. Sonra onları sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye yayıyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin geçen yıl 5, bu yıl ise 11 şehirde düzenlendiğine işaret ederek, "Önümüzdeki sene de en az 15 şehirde Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştireceğiz. Her sene en az 5 şehir ilave ederek, inşallah 2028'de hedefimiz 35 şehre festivalleri yaymak." diye konuştu.