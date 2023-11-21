4. Uluslararası Piyano Günleri'ne Gülsin Onay'lı açılış

Uluslararası Piyano Günleri'nin pek çok faktörün uyumuyla başarıya ulaştığını dile getiren Tüzün, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yerli ve yabancı birçok sanatçıya ev sahipliği yapan etkinlik, 25 Kasım'a kadar devam edecek.

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