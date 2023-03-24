40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na geri sayım

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek olan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 31 Mart'ta başlayacak.

40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na geri sayım

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen "40. Türkiye ve Kültür Fuarı", 31 Mart'ta kitapseverlerle buluşacak. Üç farklı bölgede 17 Nisan'a kadar devam edecek fuarlarda, 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabı yer alacak.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca Cami ile Fatih Camisi'nde gerçekleşecek fuarlarda, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek. İlim, edebiyat, tarih, kültür ve sanat, aile, genç ve çocuk gibi birçok başlıkta kitabın yer alacağı fuarda, çocuklara özel etkinlikler de yapılacak.

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