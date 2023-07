40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na geri sayım

40 yılı geride bırakmaya hazırlanan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki Onur Yazarı, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla Yazar Nermin Abadan Unat olarak belirlendi. Fuar süresince Unat’ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.

Fuarın Ana Teması ise Cumhuriyetin 100. Yılında “Yaşasın Cumhuriyet” olacak. İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRAMASI BEKLENİYOR



Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.



NERMİN ABADAN UNAT HAKKINDA



Viyana’da doğan Nermin Abadan Unat, ilköğreniminden sonra 1940’ta İzmir Kız Lisesi’ni, ardından 1944’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Bir süre Ankara’da Ulus Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ilk kadın asistan olarak giren Abadan Unat, 1955’te “Kamuoyu ve Etki Alanı” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1958’de siyaset bilimi dalında önce doçentliğe ve 1962’de profesörlüğe atandı. SBF’de Siyasal Davranış Kürsüsü’nü kuran Nermin Abadan Unat siyaset sosyolojisi ve kitle iletişim konularının dışında 1963’ten beri özellikle Türk dış göçüyle ilgili sorunlara eğildi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Bu konuda Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar, makaleler yayımladı. Aynı zamanda kadın çalışmaları ile ilgilenen yazar, 1978-1999 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etti. Uzun yıllar, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan yazar, 2016 yılına kadar da Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak dersler verdi.



Avrupa ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler veren Nermin Abadan Unat, 1967-1970 yılları arasında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği’nin (IPSA) ikinci başkanlığını, 1978-1982 yılları arasında ise Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin genel başkanlığını yürüttü. 1978-1980 yılları arasında TBMM’de kontenjan senatörü olarak görev yapan Abadan Unat’a 1978 yılında Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından Yüksek Liyakat Ödülü, 1998’de Aydınlanmanın Kadınları, 2000’de Fullbright Yaşam Boyu Akademik Hizmet, 2004’de Kültür Üniversitesi Yürekli Kadın, 2006’da Marmara Yaşam Boyu Başarı, 2010’da İstanbul Beşiktaş Kent Konseyi Onurlu Yaşam, 2011’de ODTÜ Büyük Hizmet, 2012’de Vehbi Koç Vakfı Eğitim, 2014’de Bodrum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2015’de İÜ Kadın Araştırmaları Merkezi, 2016’da Ankara Mülkiyeliler Birliği Mülkiye Büyük Ödülü gibi ödüllere layık görülmüştür.



Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış bazı kitapları şunlardır:



Halk Efkarı ve Etki Alanı – 1955



Bürokrasi – 1959



Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi Açısından 1965 Seçimlerinin Tahlili- 1966



Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları- 1964



Göç ve Gelişme (Ruşen Keleş ile Birlikte) – 1976



Batı Avrupa ve Türkiye’de Basın Yayın Öğretimi – 1972



Turkish Workers in Europe – 1976



Women in Turkisg Society – 1981



Türk Toplumunda Kadın – 1982



Women in teh Developing World: Evidence from Turkey – 1986



Emancipation in Exile (Grety Mirdal ile birlikte)- 2015