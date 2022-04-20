400 yıllık tablo Avusturalya'da bir depoda ortaya çıktı

Avusturalya’da bir müzenin deposunda bulunan 400 yıllık tablo, uzmanlara göre milyonlarca dolar değerinde olabilir.

400 yıllık tablo Avusturalya'da bir depoda ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:26

İlişkili Haberler

Birleşik Krallık tarihinin tüm kraliçeleri bu sergide toplanacak

Birleşik Krallık tarihinin tüm kraliçeleri bu sergide toplanacak

Category

‘Still Life’ adındaki 400 yıllık tablo,
Avusturalya’da Woodford Academy müzesinin deposunda ortaya çıktı. Hollandalı usta bir sanatçıya ait olduğu düşünülen tablonun değerinin milyonlarca dolar olabileceği konuşuluyor.

Hollanda Altın Çağı’na ait bu tablo, 60 bin sanat eserinin yer aldığı geniş bir koleksiyonda ortaya çıktı. 17. yüzyılda Hollanda’da yapıldığı düşünülen tablo, Avusturalya Ulusal Vakfı’nın koruması altına girdi.

Fotoğraf: Avusturalya Ulusal Vakfı
Fotoğraf: Avusturalya Ulusal Vakfı

Tabloda, bir masa örtüsü üzerine konumlanmış etli turta, ekmek, fındık ve birkaç bardak dikkat çekiyor.

Sanat eserinin Holllandalı ünlü ressam Willem Claesz’nin oğlu Gerri Willemsz’e ait olduğu düşünülse de tablonun kökeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...