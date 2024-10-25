41. İstanbul Kitap Fuarı takvimi belli oldu: TÜYAP kitap fuarı nerede, ne zaman gerçekleşecek?
Tüyap Fuarcılık Grubu, 2024 yılının son kitap fuarını İstanbul'da gerçekleştirilecek. 41. İstanbul Kitap Fuarı takvimi haftalar öncesinden duyurulmuştu. Peki, TÜYAP kitap fuarı nerede, ne zaman gerçekleşecek?
Her yıl binlerce kitapseveri ağırlayan Tüyap kitap fuarlarının 2024 yılı takvimi belli oldu. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından açıklanan takvime göre, yılın son kitap fuarı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile gerçekleştirilecek fuarda, kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları okurlarıyla buluşacak.
Her yıl binlerce kitapseverin ilgi odağı haline gelen 41. İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?
n Tüyap Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Metrobüs İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- Eğitim
- N-Life Kültür&Sanat
- Kitap