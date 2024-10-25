41. İstanbul Kitap Fuarı takvimi belli oldu: TÜYAP kitap fuarı nerede, ne zaman gerçekleşecek?

Her yıl binlerce kitapseveri ağırlayan Tüyap kitap fuarlarının 2024 yılı takvimi belli oldu. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından açıklanan takvime göre, yılın son kitap fuarı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile gerçekleştirilecek fuarda, kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları okurlarıyla buluşacak.



Her yıl binlerce kitapseverin ilgi odağı haline gelen 41. İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.