41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 500 bini aşkın kitapseveri ağırladı

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-10 Kasım'da gerçekleştirilen fuarda, söyleşiler, imza günleri, paneller, çocuk etkinlikleri, atölyeler tanıtımlar ve ödül töreni gibi birçok etkinlik yapıldı. Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer'in uluslararası konuklar arasında yer aldığı etkinlikte, çok sayıda yazar, yayınevi stantlarında ve imza salonunda kitaplarını imzaladı.



502 kültür etkinliği ve 3 binden fazla imza günü düzenlendi

Okurların, yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulduğu imza salonlarında uzun kuyruklar oluştu. Toplamda 502 kültür etkinliği ve 3 binden fazla imza günü düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışından kitapseverler, yazarlar, yayıncılar, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından pek çok kişinin bir araya geldiği fuarda, onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi.



Fuar, Yalvaç Ural'ın eserlerine odaklanan sergiler, söyleşiler ve atölyeler ile çocuklara yönelik zengin bir içerik sunarken, Azerbaycan ise uluslararası salonda yer alan standında ülke edebiyatını ve kültürel mirasını kitapseverlere tanıtma fırsatı buldu. 41.⁠ ⁠Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında kurulan "İllüstratörler Duvarı" da ilgili bölüm öğrencileri, genç sanatçılar, sektör profesyonelleri ve illüstratörlere çalışmalarını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sundu. Bu alanda, sektörün önde gelen isimleriyle tanışma ve yeni iş imkanları yakalama şansı elde edilirken, eserler, sanata düşkün fuar ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu.



Telif alışverişi ve olası ticari iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirildi

Fuarda ayrıca "İki Sektör Tek Amaç: Kütüphaneci - Yayıncı B2B Görüşmeleri" isimli panelde, kütüphane ve yayıncılık sektörlerinin iş birliği, potansiyelleri ve ortak hedefleri üzerine duruldu. Panel sonrası fuar katılımcısı yayınevleri ve kütüphane yetkilileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



Onur konuğu Azerbaycan'dan gelen yayınevleri ve TEDA Projesi çerçevesinde Nijerya, Sri Lanka, Yunanistan, Almanya, Arnavutluk ve Özbekistan'dan gelen yayınevi temsilcileri de fuar katılımcısı olan yayınevleri ile telif alışverişi ve olası ticari iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi.