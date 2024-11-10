41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda son gün: TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı bugün saat kaça kadar açık olacak?

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle organize edilen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bugün sona erecek. Fuarın onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi.

TÜYAP KİTAP FUARI SAAT KAÇTA KAPACANACAK?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da kapılarını kapatacak.



TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?



Tüyap Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Metrobüs İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.