42. İstanbul Film Festivali 7 Nisan'da başlıyor

42. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.
ALTI SALONDA GÖSTERİM YAPILACAK
İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak.
Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.
FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ SUNDANCE ÖDÜLLÜ SCRAPPER
42. İstanbul Film Festivali bu yıl, Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması-Dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Scrapper / Hırçın ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü Triangle of Sadness / Hüzün Üçgeni'nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.
SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK
Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu sinema ve tiyatro oyuncuları, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek.
Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sunulacak.