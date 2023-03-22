42. İstanbul Film Festivali 7 Nisan'da başlıyor

42. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 7-18 Nisan arasında bir araya geliyor.

42. İstanbul Film Festivali 7 Nisan'da başlıyor
'Katil Joe' filmi festivalde gösterilecek

42. İstanbul Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

ALTI SALONDA GÖSTERİM YAPILACAK

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak. 

Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

42. İstanbul Film Festivali 7 Nisan'da başlıyor - 1 'Scrapper' (Hırçın), festivalin açılış filmi olarak seçildi

FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ SUNDANCE ÖDÜLLÜ SCRAPPER

42. İstanbul Film Festivali bu yıl, Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması-Dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Scrapper / Hırçın ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü Triangle of Sadness / Hüzün Üçgeni'nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.

42. İstanbul Film Festivali 7 Nisan'da başlıyor - 2 Fatma Girik'in başrolde oynadığı 'İntikam Meleği-Kadın Hamlet' de festival filmleri arasında

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK

tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu sinema ve tiyatro oyuncuları, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek.

Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sunulacak.

42. İstanbul Film FestivaliSinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi
42. İstanbul Film FestivaliSinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi Haberi Görüntüle

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