42. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü Bir Tutam Karanfil filmiyle Barış Aygen’e verildi. A. Emre Tanyıldız’ın açıkladığı Ulusal Yarışma En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü Hüseyin Şemdinoğlu tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



En İyi Kurgu ödülü Kör Noktada filmiyle Serhad Mutlu ve Jörg Volkmar’e verildi. Ödülü BMI Business School Akademik Direktörü Emirhan Altunkaya takdim etti. Aylin Zoi Tinel’in açıkladığı En iyi Kurgu Ödülü BMI Business School tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



En İyi Sanat Yönetmeni ödülü’nü Iguana Tokyo filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven kazandı. Ödül, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz tarafından takdim edildi. En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü Milliyet Sanat tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



En İyi Özgün Müzik ödülü Iguana Tokyo filmiyle Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective’in oldu. Ödülü yönetmen Burak Çevik takdim etti. En İyi Özgün Müzik Ödülü 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



Jüri ayrıca Umut Subaşı’nın yönettiği Sanki Her Şey Biraz Felaket’e Mansiyon vermeyi uygun gördü.