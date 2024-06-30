428 yıllık gizli dosya: I. Elizabeth'in casus ağı ortaya çıktı

Birleşik Krallık'ta bulunan ulusal arşiv'de uzun yıllar boyunca unutulmuş durumda olan bir belge, I. Elizabeth döneminin gizli casus ağını ortaya çıkardı.

"İstihbaratçıların İsimleri" başlıklı tek bir sayfa, casus şefi Robert Cecil'in Avrupa hükümdarlarını gözetlemek için kurduğu gizli ağın detaylarını içeriyor.



Tarihçi Stephen Alford'un bulgularına göre, bu 428 yıllık gizli dosya, Cecil'in casusluk ağını düzenli bir şekilde kurduğunu ve yönettiğini ortaya koyuyor. Alford, Cecil'in kurduğu bu gizli servisin, döneminin uluslararası ilişkilerinde önemli bir rol oynamış olabileceğini de belirtiyor.

Alford, "Bu belge, Cecil'in döneminde İngiltere'de kurulan ilk düzenli gizli servisi gösteriyor. Çalışmamız, Victorian dönemi arşivcilerinin gözünden kaçan bu önemli bilgiyi gün ışığına çıkarmayı başardı" diye konuştu.

ULUSLARARASI TÜCCARLARDAN SEÇİYORDU



Robert Cecil'in resmi görevi I. Elizabeth'in devlet sekreteri olmasına rağmen, bu gizli casus ağıyla İspanya Armadası'nın 1588'deki saldırısının ardından İngiltere'nin savunmasını güçlendirmeyi hedefliyordu.Casusları genellikle uluslararası tüccarlar arasından seçen Cecil, onlara ödeme yaparak Avrupa'daki casusluk faaliyetlerini yönetiyordu.

Alford'un keşifleri, Cecil'in dönemindeki casusluk faaliyetlerinin ciddiyetini ve örgütlü yapısını ortaya koymakta. Bu belgeler, tarihçilere dönemin uluslararası politikasını anlama konusunda yeni bir perspektif sunuyor.



Robert Cecil'in gizli dosyasının ayrıntıları, şimdiye kadar tarihçiler tarafından gözden kaçırılmış önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor.