43. İstanbul Film Festivali'nde Hayallerim Aşkım ve Sen filmi restore edilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 17-28 Nisan'da 43. kez düzenlenecek "İstanbul Film Festivali" kapsamında 1987 yapımı "Hayallerim, Aşkım ve Sen" filmi restore edilecek.



Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan beyaz perdeye aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği filmi, izleyiciler Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından festivalde izleyebilecek.



Sinema tarihçisi Agah Özgüç'ün, "Genç ve idealist bir senaryocunun gözüyle geleneksel Yeşilçam sinemasını sorgulayan" ve "Sinemanın sinemaya baktığı" bir film olarak yorumladığı yapım, naif bir senaristin ünlü bir yıldıza aşkının hikayesi paralelinde Yeşilçam sistem ve ortamını anlatıyor.



Film, Cezayir'deki 2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde Türkan Şoray'a "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü getirmişti ve Antalya'da düzenlenen 24. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi 3. Film" ödülünü aldı.



Sinema Yazarları Derneği tarafından da 1987-1988 Sezonu "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dallarında ödüllendirilen yapımda başroldeki Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'a, Müşfik Kenter, Engin İnal, Fatoş Sezer, Cihat Tamer ve Tuncay Akça eşlik ediyor.