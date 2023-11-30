432 adlı sergi 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

Her ışık renginin farklı bir enerjiye sahip olduğu düşüncesinden ilham alan genç sanatçı Melisa Özgür, "432" adlı sergisindeki çalışmalarında bu doğal olgunun sanatındaki yansımalarını ziyaretçilere sunuyor.

Sergiye ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Özgür, "Eserlerimde iç içe geçmiş halkalar kullanıyorum. Hayatımıza aldığımız renklerin bize enerjiyle yön verdiğine inanıyorum. Aynı zamanda eserlerime yerleştirdiğim farklı materyallerle izleyicinin anda kalmasını, anda var olmasını hedefliyorum." dedi.



432 hertz frekansının, 440 hertze göre daha sakinleştirici ve mucizevi bir frekans olduğu düşüncesinin serginin temasını belirlediğini kaydeden Özgür, Decollage Art Space'deki sergide, "Çekim", "Çekirdek" ve "Koi" gibi önceki serilerinin yanı sıra yeni serisi "Çakra"nın da yer aldığını aktardı.



Sergi, 24 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

