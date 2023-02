48. Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2023 Cesar Awards)

İşte 48. Cesar Ödülleri'nin kazananları:



En İyi Film: The Night Of The 12th

En İyi Yönetmen: Dominik Moll, The Night Of The 12th

En İyi Kadın Oyuncu: Virginie Efira, Paris Memories

En İyi Erkek Oyuncu: Benoit Magimel, Pacifiction

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Noemie Merlant, The Innocent

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bouli Lanners, The Night Of The 12th

Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Nadia Tereszkiewicz, Forever Young

Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Bastien Bouillon, The Night Of The 12th

En İyi Orijinal Senaryo: Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet, -The Innocent

En İyi İlk Film: Saint Omer

En İyi Animasyon: My Sunny Maad, Michaela Pavlátová

En İyi Yabancı Film: The Beasts, Rodrigo Sorogoyen

En İyi Belgesel: Returning To Reims (Fragments), Jean-Gabriel Périot

En İyi Görüntü Yönetimi: Artur Tort, Pacification

En İyi Görsel Efekt: Laurens Ehrmann, Notre Dame On Fire







Yönetmen Dominik Moll En İyi Orijinal Şarkı: Irene Dresel, Full Time

En İyi Ses: François Maurel, Olivier Mortier, Luc Thomas, The Night Of The 12th

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Christian Marti, Simone – The Journey Of The Century

En İyi Kostüm: Gigi Lepage, Simone – The Journey Of The Century

En İyi Kısa Film: Partir Un Jour, Amélie Bonnin Ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt de ödül törenine katıldı. Yedi ve Dövüş Kulübü filmlerinde beraber çalıştığı yönetmen David Fincher'e onur ödülü veren oyuncu, gecenin sürpriz ismi oldu.