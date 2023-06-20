5 ay önce dağda kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands hala bulunamadı

Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Kalifornia eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmişti. Arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Yapılan yeni açıklamada, 5 aydır kayıp olan oyuncunun arama çalışmaları hala sürüyor.
İZİNE RASTLANMADI
Dağ yürüyüşünde deneyimli olduğu bilinen oyuncunun yeri hala saptanamadı. Yetkililer, birçok gönüllü ve arama ekipleri ile oyuncuyu bulmaya çalıştıklarını, iki helikopter ve drone ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
2020 yılında The Guardian'a röportaj veren oyuncu, onu en çok mutlu eden şeyin “soğuk bir sabah dağın zirvesine yakın olmak” olduğunu söylemişti.
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