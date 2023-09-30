5 kişinin hayatını kaybettiği Titan felaketi film oluyor

CAMERON'A TEKLİF GİTMİŞTİ

DailyMail’in haberine göre, Titanik’in yönetmeni James Cameron’a Titan faciasının dizisini çekmesi için teklif götürülmüştü. The Sun’a konuşan bir kaynak "Titan felaketi şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi projesi olarak görülüyor ve ilk tercihleri James Cameron" demişti.

33 KEZ TİTANİK'E DALIŞ YAPTI



Titanik enkazına 33 kez dalış yapan yönetmen James Cameron, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından "katastrofik" bir hadisenin yaşandığını anladığını söylemişti.

"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirdi.