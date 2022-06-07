50. İstanbul Müzik Festivali başladı

Haberler 07.06.2022 - 10:07
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 50'nci kez başladı.
Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan festival, verdiği eser siparişleriyle şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu.
FESTİVALİN TEMASI 'İSTANBUL'
50. yılında temasını ‘İstanbul’ başlığıyla şehre adayan festival, 24 Haziran’a kadar 16 farklı mekanda Türkiye ve yurt dışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı konuk edecek.
Festival, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades'e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerinin yanı sıra yedi ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.
Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikayelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek.
Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 50. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı.
Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı adına TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketi de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a sunuldu. Ayrıca Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında festivale destek veren Beyoğlu Belediyesi adına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve festivale mekan desteği veren Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’ya teşekkür plaketleri verildi.
Törenin ardından 50. İstanbul Müzik Festivali, Rus, Amerikan ve Orta Avrupa müzik geleneklerini harmanlayan tarzıyla piyanist Kirill Gerstein ve İstanbul Müzik Festivali’nin 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle başladı.
Konserde Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca adlı eseri, Çaykovski'nin etkileyici 1. Piyano Konçertosu ve Leonard Bernstein’ın Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar eserleri seslendirildi.