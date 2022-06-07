50. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 50'nci kez başladı.

Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan festival, verdiği eser siparişleriyle şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu.

FESTİVALİN TEMASI 'İSTANBUL'

50. yılında temasını ‘İstanbul’ başlığıyla şehre adayan festival, 24 Haziran’a kadar 16 farklı mekanda Türkiye ve yurt dışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı konuk edecek.



Festival, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades'e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerinin yanı sıra yedi ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.



Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikayelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek.



Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 50. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı.