50 yıl boyunca saklı kaldılar: Salvador Dali'nin yeni eserleri açık artırmaya çıkıyor

Sürrealist ressam Salvador Dali'nin yıllarca saklı kalmış yeni eserleri ortaya çıktı.



50 yılldır gizli kalmış eserlerin Londra'da bir garajda saklandığı iddia edildi.



1970’lerde bir sanat galerisinin kapanış satışından yalnızca 500 Sterlin karşılığında alındığı belirtilen eserler 30 eylül'de açık artırma ile satışa sunulacak.



EVİNİ TEMİZLERKEN BULDU



Satıcının evini temizlerken bulduğu bu eserleri emeklilik öncesi açık artırmaya çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.



Ayrıca, koleksiyon arasında bulunan Fransız sanatçı Theo Tobiasse’nin beş litografisi de aynı müzayedede yer alacak.