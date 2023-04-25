51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali 1 Haziran'da başlıyor. 17 Haziran'a kadar süren festival, 18 farklı mekanda, 25 konserle müzikseverlerle buluşacak.
Festival; Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası’na, Salzburg Mozarteum Orkestrası’ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası’na, Münih Oda Orkestrası’ndan Borusan Quartet’e birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary, Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.
Festivalde sekiz eser dünya prömiyeri, dört eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.