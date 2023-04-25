51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Festivali 1 Haziran'da başlıyor. 17 Haziran'a kadar süren festival, 18 farklı mekanda, 25 konserle müzikseverlerle buluşacak.

; Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası’na, Salzburg Mozarteum Orkestrası’ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası’na, Münih Oda Orkestrası’ndan Borusan Quartet’e birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary, Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.

51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor - 1

Festivalde sekiz eser dünya prömiyeri, dört eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.

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