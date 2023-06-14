51. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Anne-Sophie Mutter'e verildi

ANNE-SOPHIE MUTTER HAKKINDA

1976’da, 13 yaşındayken sıradışı yeteneğiyle Herbert von Karajan’ın ilgisini çekerek büyük şefle birlikte çalışmaya başlayan Mutter, aradan geçen 47 yıl içerisinde dünyanın en çok aranan müzisyenlerinden biri oldu. Yaşamına sığdırdığı sayısız albüm, konser ve ödülle ustalığını her defasında kanıtlayan yıldız, geleneksel bestecilerin eserlerine olan bağlılığı ve geleceğe dönük yüzü arasında başarılı bir denge kurdu.

Günümüze kadar 30’dan fazla eserin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Unsuk Chin, Sebastian Currier, Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Witold Lutoslawski, Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, André Previn, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann ve John Williams gibi birçok besteci Mutter’e özel eserler besteledi. Sanatçının insani çalışmaları ve sanatı, pek çok ödülle takdir topladı.

Üç kez “En İyi Enstrümantal Solo Performans (orkestra ile)” dalında Grammy Ödülü kazanan Mutter, 2008’de Ernst von Siemens Müzik Ödülü’ne ve 2009’da çağdaş Fransız müziğine yaptığı katkılardan dolayı “Légion d’honneur” onur nişanına layık görüldü. Anne-Sophie Mutter, vakfının genç nesil bursiyerlerini profesyonel müzik hayatıyla tanıştırarak, daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturduğu konserler veriyor. Anne-Sophie Mutter Vakfı’nın mevcut ve eski bursiyerlerinin yanı sıra seçilmiş diğer genç yıldızlardan oluşan Mutter's Virtuosi, kemancının sanatsal liderliğinde büyüyerek sahnede parlıyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki turnelerinde Mutter’s Virtuosi, izleyicileri düzenli olarak yeni eserlerle tanıştırıyor ve yardım konserleri veriyor.



17 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDİYOR



17 Haziran’a kadar sürecek 51. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında 15 Haziran’da St. Benoît Fransız Lisesi avlusunda, müzik direktörlüğünü şef Hakan Şensoy’un üstlendiği Cumhuriyet Tangoları konserini; 16 Haziran’da AKM’de Alman keman ekolünün yıldız isimlerinden Arabella Steinbacher ve dünyanın en iyi klasik müzik topluluklarından, tecrübeli şef Matthew Halls’ın yönetimindeki Salzburg Mozarteum Orkestrası’nı ve aynı akşam Babylon’da ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında saygınlık kazanmış çellist Jamal Aliyev ve Avrupa’nın son yıllardaki en yenilikçi klasik müzik topluluklarından Orchester Im Treppenhaus’un buluşacağı Disko Klasik konserini ağırlayacak.

Festival kapanışını ise Türkiye edebiyatının büyük yazarı Yaşar Kemal’in destansı romanı Binboğalar Efsanesi’nin müzikli tiyatro uyarlaması ile yapacak.

Michael Ellison’ın müziğini, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Evrim Akyay, videoda NohLab ve Can Okan’ın şefliğindeki Hezarfen Ensemble’ın sahnede olacağı gösteri 17 Haziran’da 14.00 ve 20.00’de Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.