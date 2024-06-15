52. İstanbul Müzik Festivali, sanatçıları müzikseverlerle buluşturdu

"Bir İstanbul Klasiği" haline gelen 52. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding'in festival sponsorluğunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Holdingden yapılan açıklamaya göre, 17 farklı mekanda 25 konsere ev sahipliği yapan festival, üç hafta boyunca yaklaşık 20 bin müziksevere ev sahipliği yaptı. Borusan Holding'in ilk notadan beri destekçisi olduğu ve İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali 52'nci kez klasik müziğin yıldızlarını ve prestijli orkestralarını şehre taşıdı.

Borusan Grubu, 80'inci yıl dönümünü kutlarken, "Bir İstanbul Klasiği" haline gelen İstanbul Müzik Festivali'ne sponsor olarak kültür ve sanata desteğini sürdürdü. Sanatçıları sanatseverlerle buluşturan ve 17 farklı mekanla tüm şehri saran festival boyunca 25 konseri yaklaşık 20 bin müziksever takip etti.



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet, yorumları ve etkileyici performanslarıyla unutulmaz konserlere imza attı. 2 Haziran'da AKM'de gerçekleştirilen "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Mozart Requiem" konserini yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olarak Borusan Holding, 8 Haziran'da Süreyya Operası'ndaki "Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals" konserini ise yüksek katkıda bulunan kurum olarak Borusan Sanat destekledi.



2 Haziran Pazar günü, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, daimi şefi Carlo Tenan yönetiminde, muhteşem bir konsere imza attı. Konserin repertuvarında, Mozart'ın ölümüyle yarıda kalan eseri Requiem ve çağdaş besteci Arvo Pärt'ın etkileyici bestesi Pilgrim's Song yer aldı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli konserine Macar Ulusal Korosu ve genç kuşaktan dört yıldız solist eşlik etti. Ülkesinin en iyi seslerini bir araya getiren 84 kişilik kadrosuyla son derece etkileyici bir koral topluluk olan Macar Ulusal Korosu, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle festivale konuk oldu. Konserin solistleri ise İtalyan mezzosoprano Cecilia Molinari ve soprano Giuliana Gianfaldoni, Güney Koreli bas Jongmin Park ve tenor İlker Arcayürek'ti.



Festivalin öne çıkan konserlerinden biri de Borusan Quartet ve Synergy Vocals'ın 8 Haziran akşamı, Süreyya Operası'ndaki "Bir Prömiyer Gecesi" performansıydı. Borusan, sanatı daha geniş kitlelere yayma hedefi doğrultusunda bu konser özelinde bir canlı yayın organizasyonuna da imza attı.

Konser eşzamanlı olarak Caddebostan sahilinde, müzikseverler tarafından ücretsiz olarak izlendi. Caddebostan'daki bu keyifli organizasyona katılanlar, konser yayına geçilmeden önce, DJ Barthez'in performansıyla karşılandılar. Borusan Quartet ve Synergy Vocals'ın bu benzersiz konseri aynı zamanda Karnaval radyolarından Borusan Klasik ile Joy FM ortak yayınıyla dinleyicilerle buluşturuldu. Türkiye'nin sayılı kadın şeflerinden Sibil Arsenyan yönetimindeki Borusan Quartet, bu gecede Amerikalı besteci Steve Reich'ın Yakup'un Merdiveni (Jacob's Ladder) adlı eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.



Geceye Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri de eşlik ederken Glass ve Mozart'ın yaylı çalgılar dörtlüleri seslendirildi.

