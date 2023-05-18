52. Orhan Kemal Roman Armağanı Kemal Varol'a verildi

Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde toplanan 52.Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, bu yılın kazanan romanını belirledi.



Orhan Kemal Roman Armağanı için 84 eser yarışitı. Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Gürsel Korat, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Sunay Akın’dan oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu; 52. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, Everest Yayınları tarafından yayımlanan, Kemal Varol’un “Babamın Bağlaması” isimli romanına verdi.



Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, “Babamın Bağlaması”nı Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 2023 yılı, 52.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür" açıklamasını yaptı.



Kazanan yazara ödülü, 2 Haziran'da, Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda yapılacak Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.