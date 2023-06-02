52. Orhan Kemal Roman Armağan'ı yazar Kemal Varol'a verildi

"TÜRKİYE'NİN BİR ZAMAN NOBEL'İ OLABİLECEK BİR ÖDÜLDEN SÖZ EDİYORUZ"



Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü de konuşmasında ödülün gerekçesine işaret ederek, "Bu yıl seçici kurul, Kemal Varol'un 'Babamın Bağlaması' romanını, Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 2023 yılı 52. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görmüştür" diye konuştu.



Ödüle ilişkin açıklamada bulunan Öğütçü, şunları söyledi:



"Bu sene ödülün 52.sini veriyoruz. Yarım yüzyılı geçen bir ödül. Bunun tamamında ver vardım. Yani çocukluğumda vardım. Daha sonra işin yürütücüsü olarak var oldum. Orhan Kemal'in edebiyat yolculuğunda bulunan yeni yazarlara bu ödülü vererek onurlandırması, önlerini açması, yollarını ışıklandırması çok onur verici ve önemli. Sanıyorum Türkiye'nin bir zaman Nobel'i olabilecek bir ödülden söz ediyoruz. Çok anlamlı,. Bu yılki ödülü kazanan Kemal Varol'u kutluyorum."



Törene konuk olan yazar Adnan Özyalçıner ise "Orhan Kemal, işçinin, emekçinin kendi elleriyle yarattığı uygarlığın güzelliklerini ve zenginliklerini eşitçe paylaşılmasını isteyen ve bu konuda yazan, bunun direnişini gösteren aydınlık günlerin yazarıdır" değerlendirmesini yaptı.



Mazlum Vesek'in sunduğu törende ayrıca Turgay Fişekçi "Edebiyatımızda Orhan Kemal", Tahir Şilkan "Orhan Kemal'de Umut", Çimen Güney Erkol "Yaşayan Orhan Kemal, Haluk Oral "Orhan Kemal ve Nazım Hikmet Dostluğu", Seval Şahin "Emeğin Yazarı Orhan Kemal", Murat Özyaşar ise "Kemal Varol'un Yazı Yolculuğu" başlıklı konuşmalar yaptı.