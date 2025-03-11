57. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57'nci SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecenin en çok ödül kazanan filmi oldu.

İstanbul Modern'de düzenlenen törende, uzun metraj, belgesel, kısa belgesel, kısa film, "Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü" ile "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" kategorilerinde ödül verildi.



Bu yıl, geçen aralık ayında vefat eden yönetmen ve senarist Şerif Gören ile Türk sinemasının usta oyuncularından Hale Soygazi, "Onur Ödülü"nün sahibi oldu.