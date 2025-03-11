57. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen "57. Türkiye Sineması Ödülleri" sahiplerini buldu. Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi geceye damga vurdu.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57'nci SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecenin en çok ödül kazanan filmi oldu.
İstanbul Modern'de düzenlenen törende, uzun metraj, belgesel, kısa belgesel, kısa film, "Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü" ile "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" kategorilerinde ödül verildi.
Bu yıl, geçen aralık ayında vefat eden yönetmen ve senarist Şerif Gören ile Türk sinemasının usta oyuncularından Hale Soygazi, "Onur Ödülü"nün sahibi oldu.
57'nci SİYAD Ödülleri'ni kazananlar şöyle:
En İyi Film: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu / Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
En İyi Senaryo: Murat Fıratoğlu / Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
En İyi Erkek Oyuncu: Alp Öyken/ Büyük Kuşatma
En İyi Kadın Oyuncu: Nur Sürer/ Mukadderat
En İyi Kurgu: Ayris Alptekin / Yurt
En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry / Yurt
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Can Bartu Arslan/ Yurt
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Asiye Dinçsoy / Büyük Kuşatma
En İyi Müzik: Ekin Fil / On Saniye
En İyi Sanat Yönetimi: Natali Yeres /Büyük Kuşatma
En İyi Uzun Metraj Belgesel: Dargeçit / Berke Baş
En İyi Kısa Belgesel: Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel
En İyi Kısa Film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış / Cansu Baydar
Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Umut Şilan Oğurlu/ Dilan Hakkında Konuşmalıyız
Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Sararmış Yapraklar
Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: İlgi Alanı
Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Faruk/ Aslı Özge
Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Cenaze / Orçun Behram
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