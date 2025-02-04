57. Türkiye Sineması Ödüllerinde yarışacak filmler belirlendi

SİYAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında, sinemalarda gösterilen yerli yapımlar arasında, 11 ayrı kategoride aday filmler, dernek üyelerinin oylarıyla belirlendi.



Buna göre, Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi 10 dalda, Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği "Yurt" 9 dalda, Sinan Kesova imzalı "Büyük Kuşatma" ise 7 dalda aday oldu.



11 AYRI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

"En İyi Film" ödülü için "Büyük Kuşatma", "Evcilik", "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", "Tereddüt Çizgisi" ve "Yurt", "En İyi Yönetmen Ödülü" için de Burak Çevik, Murat Fıratoğlu, Nehir Tuna, Selman Nacar ve Ümit Ünal yarışacak.

Tülin Özen, Nur Sürer, Deniz Işın, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal "En İyi Kadın Oyuncu Performansı" dalında yarışırken Ahmet Ağgün, Alp Öyken, Doğa Karakaş, Murat Fıratoğlu ve Nejat İşler de "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" dalında ödül için mücadele edecek.

"Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film" dalında yarışacak filmler arasında ise "Açık Kapılar Ardında", "Aynı İpte Asılı", "Cam Perde", "Faruk" ve "Yüzleşme" yer alıyor. Ödüller, 10 Mart'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.