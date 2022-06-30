59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 1 Ekim'de başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivalde ‘Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’ da düzenlenecek.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın amacının edebiyatın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak olduğunu belirtti.



Sinema tarihindeki ‘Susuz Yaz’, ‘Anayurt Oteli’, ‘Gizli Yüz’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’, ‘Zübük’, ‘Adı Vasfiye’, ‘Hakkari'de Bir Mevsim’, ‘Karılar Koğuşu’, ‘Hababam Sınıfı’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Vurun Kahpeye’ ve ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gibi birçok önemli filmin edebiyat uyarlaması olduğuna işaret eden Böcek, sinemaya güçlü senaryolar kazandıracak böylesi yarışmanın ülkede ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.



Edebiyat çevresinin yoğun ilgisini çekmesi beklenen Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması, sinema ve edebiyatı buluşturarak, her iki alan için de verimli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.