59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisi belli oldu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 11:39

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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak projeler belli oldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak projeler belli oldu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar devam ediyor.

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek olan festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisi belli oldu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı - 1
Ahmet Mümtaz Taylan

Jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı, senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri oyuncu, yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen, senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tan oluştu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı - 2
Ahmet Mümtaz Taylan

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı - 3
Nurgül Yeşilçay

YARIŞACAK FİLMLER

Bu yıl 76 başvurunun yapıldığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışacak dokuz proje, Cottbus Film Festivali Program Direktörü Bernd Buder, yönetmen-senarist-yapımcı Senem Tüzen ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Buna göre, "8. Kat", "Aytaşı", "Cemile", "Güve", "Hasan", "İskeletin Türküsü", "Kara Şimşek 3", "Nal ile Mıh" ve "Nazire" adlı yapımlar, yarışacak.

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