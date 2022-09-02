59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek olan festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisi belli oldu.

Jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı, senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri oyuncu, yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen, senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tan oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.