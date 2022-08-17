59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 548 proje başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar devam ediyor.



Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar için film başvuruları sona erdi. Altın Portakalların sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 46, Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 52 ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na 167 yapım başvuru yaptı. Ulusal Yarışmalar'da bu yıl toplam 940 bin lira ödül verilecek.



Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl başlatılan Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'na ise 77 proje katıldı. Bu alanda "En İyi Senaryo Ödülü"ne layık görülecek proje 80 bin lira, "Jüri Özel Ödülü"nü alacak proje de 40 bin lira ile ödüllendirilecek. Eserin yazarı ile senaryo yazarı farklı kişilerse para ödülünün iki kişi arasında eşit olarak paylaştırılacağı yarışmanın sonuçları, festivalin 1 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış töreninde açıklanacak.

