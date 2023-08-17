6 bin yıllık tarihe ışık tutan kazı

15 bine yakın arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığı Samsun'daki İkiztepe Höyüğü'nde yapılan kazılarla ilgili bilgi veren kazı başkanı İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, 1974 yılından bu yana kazı çalışmalarının yapıldığını hatırlattı.

Bölgede 700’den fazla mezar alanı bulunduğuna dikkat çeken Beyazıt, İkiztepe’nin Türkiye’nin en uzun kazılarından biri olduğunu aktardı. Kendisinin kazı başkanlığında 2021 yılından bu yana kazılar yapıldığını belirten Beyazıt, öğrencilik döneminde ilk kazı yaptığı yerlerden biri olması sebebiyle İkiztepe’nin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.



“BURADA ÇOK BÜYÜK YANGINLAR YAŞANMIŞ”

Karadeniz’in en eski dönem kazısı olması sebebiyle büyük önem taşıdığını aktaran Beyazıt, kendisinin önderliğinde ekibinin kazıların üçüncü dönemini gerçekleştirdiğini vurguladı. İkiztepe’de geleneksel ahşap mimarinin kullanıldığını anlatan Beyazıt, “Bulduğumuz kalıntılardan anlıyoruz ki burada çok büyük yangınlar yaşanmış. İkiztepe dört tepeden oluşuyor. Dört tepe de çağdaş dönemlerde yerleşmelere sahne olmuş. Bu tepenin en önemli özelliği hem mezarlık alanı hem de yerleşim alanı olarak kullanılmış. Üst katmanlarda mezarlıklar bulunurken alt tabakalarda yaşam alanı kalıntıları bulunması nadir bir olay” dedi.



DÖRT MEZAR YERİ DAHA BULUNDU



Son yapılan kazılarda dört mezar yeri daha bulduklarını açıklayan Beyazıt, “Bu mezarların molozların kazılarak içine yerleştirildiğini anlıyoruz. Eski çağlarda çeşitli ölü gömme gelenekleri var. Anadolu’da farklı ölü gömme gelenekleriyle karşılaşıyoruz. İkiztepe’de ise Anadolu’da karşılaştığımız bacaklar karna çekik ana rahmi şeklinde gömülme geleneklerinden farklı olarak düz sırt üstü ölülerin gömüldüğünü görüyoruz. Kollar bacakların yanlarına uzatılmış bir gömü biçimi var. İkiztepe’deki mezarların özelliği yanında birtakım eşyalarla gömülmesi. Bu, sonraki yaşam inancıyla da ilgili. İnanç sistemleriyle ilgili de çok şey görüyoruz” diye konuştu.

