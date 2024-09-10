6. Humanitarian Film Festival seyirciyle buluşuyor

TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival", izleyici ve sektör profesyonelleri ile buluşuyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, festivalin ödül töreni 2 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanından orijinal filmlerin yarıştığı festivalin jüri başkanlığını, Saraybosnalı yönetmen ve senarist Aida Begic üstleniyor.



Savaş, çatışma, insan hakları gibi küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen festivale, başta İran, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeden, 301 film ile başvuru yapıldı.



Başvuran tüm filmler, alanında uzman ulusal ve uluslararası isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.

