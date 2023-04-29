Kapalı Fuar Alanı'nda "Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla düzenlenen 6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı. Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray onur konuğu olarak yer aldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, açılışta yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının vatandaşları okumaya teşvik ettiğini söyledi.

Fuarın ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Güldoğan, "Kitaplar sadece bilgi kaynakları değildir, aynı zamanda kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılmasında önemli araçlardır. İnsanoğlu okumazsa kendisini ve medeniyetini ileriye taşıyamaz" dedi.

