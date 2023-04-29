6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı

Amasya Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı. Usta oyuncu Türkan Şoray onur konuğu oldu.

6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı

Kapalı Fuar Alanı'nda " herkesi buluşturur" sloganıyla düzenlenen 6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı. Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray onur konuğu olarak yer aldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, açılışta yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının vatandaşları okumaya teşvik ettiğini söyledi.

Fuarın ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Güldoğan, "Kitaplar sadece bilgi kaynakları değildir, aynı zamanda kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılmasında önemli araçlardır. İnsanoğlu okumazsa kendisini ve medeniyetini ileriye taşıyamaz" dedi.

6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı - 1

Konuşmaların ardından Türkan Şoray'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. 7 Mayıs'a kadar açık kalacak kitap fuarına 100 yayınevi katılıyor. Kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuarda, 200 şair ve yazarın da okurlarıyla buluşması planlanıyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...