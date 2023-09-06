6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda ilk üçe girenler belirlendi

Şenyüz'e ödülünü takdim eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Yaşar Ağabey, konuşma yaparken beni arkada çok bekletmesen iyi olur, sonra ne oluyor biliyorsun." dedi. Karadağlı, yarışmayı çok önemsediğini ifade ederek, "Buradan çıkan gençler televizyon ya da sinemada çok güzel işler yapıyor. Devam etmesini gönülden istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödülün bir diğer sahibi Serezli de mutluluğunu dile getirerek, "Dizi, sinema dünyasına oyuncu yetiştirmeyi amaçlayan bir yarışmada jüri olarak davet edilmiş olmak memnuniyet verici. Sadece güzel insan seçme değil, bu işi yapabilecek donanımlı gençleri seçmek önemli. İnşallah adil bir kararla güzel bir iş yapmış oluruz." açıklamasını yaptı.