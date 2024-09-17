6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali jürisi belli oldu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen etkinlik, 3-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Yazar ve senarist Tarık Tufan'ın jüri başkanı olduğu festivalde yarışacak filmler, Amin Nayfeh, Alma Terziç Saraçoğlu, Ali Aydın, Tuba Özden Deniz, Ahmad Saleh, Darin J. Sallam ve Emre Pekçakır tarafından değerlendirecek.



Toplam 6 kategoride ödüllerin dağıtılacağı festivalde, kazanan yapımlara toplamda 100 bin lira para ödülü ve 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.



"Ana Yarışma" ve "Kırk Yıllık Hatır" bölümlerinde birçok yapımı izleyiciyle buluşturacak festivalin "İnsani Bakış-Filistin" bölümünde ise Gazze'deki insanlık dramına dikkati çeken yapımlara yer verilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak festivalde, Cannes'de ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi de masterclass verecek.