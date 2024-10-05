61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festival ile özdeşleşen geleneksel kortejde Antalyalıları selamladı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal  Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Salih Güney, Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Burak Serdar Şanal ve Mehmet Özgür'ün de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı - 1

Ayrıca kortejde Adile Naşit, Sadri Alışık, Kemal Kunal, Filiz Akın, Ayhan Işık ve Tarık Akan gibi sanatçıların maskotları da halkı selamladı.

Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

61. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

61. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

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Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda 12 film ""ı kazanmak için yarışacak.

Festival, 12 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.

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