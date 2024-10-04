61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıkları tamamlandı. Bu yıl 11 farklı bölümde 80'in üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak festival, geleneksel kortejle kapılarını açacak.



Cam Piramit Kongre Merkezi önünde yarın saat 15.30'da başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nden devam edip Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak.



Kırmızı halı geçişinin ardından Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış galasında, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülleri" verilecek.



Sedef Avcı'nın sunuculuğunu yapacağı açılış gecesinde, Serhat Kılıç, gösteri performansı sunacak.