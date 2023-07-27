61. Uluslararası Bursa Festivali'nde "Richard" oyunu sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde "Richard" adlı oyun sahnelendi.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna girişte sanatseverler uzun kuyruklar oluşturdu. W. Shakespeare, III. Richard Berna Moran çevirisinden uyarlanan oyunu Okan Bayülgen yönetti.

