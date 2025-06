61 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetti

Oyuncunun vefat haberi, ailesi ve yakın çevresi tarafından Facebook üzerinden paylaşılan duygusal bir mesajla duyuruldu. Mesajda “Marise, bugün 61. doğum gününde, ailesi ve dostlarının yanındayken huzur içinde aramızdan ayrıldı'' ifadeleri yer aldı.



Usta oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.



Soldier, Soldier dizisinde Wipani ile birlikte kamera karşısına geçen Jay Laga'aia, rol arkadaşının ölümüne dair yaptığı paylaşıma ''Yolun açık olsun kardeşim, seni hep seveceğim'' notunu düştü.



Marise Wipani, kariyerine 1980’li yılların başında, Miss New Zealand güzellik yarışmasının yapımcısı tarafından keşfedilince başladı. Ardından Billy T. James Show'da çeşitli rollerde yer aldı ve 1985 yılında Ian Mune'un yönettiği Came a Hot Friday filminde Esmerelda rolüyle dikkat çekti.



Wipani, 1988’de Avustralya yapımı Grievous Bodily Harm filminde Suzie karakterini canlandırdı. 1993 yılında Soldier, Soldier dizisinde rol aldı. 1990’ların ortasında Hercules in the Maze of the Minotaur ve Hercules: The Legendary Journeys gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Ardından Bonjour Timothy, Channelling Baby ve Jubilee filmlerinde izleyici karşısına geçti.

2001 yılında Xena: Warrior Princess dizisinde Kanae karakterini, 2007 yılında ise Rude Awakenings dizisinde Sharon Short karakterini canlandırdı. Son oyunculuk deneyimini ise 2008 yılında Shortland Street dizisinde Rebecca Short rolüyle yaşadı.