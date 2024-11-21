62. Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 61’inci yıl programının hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu doğrultuda gelecek yılki buluşma tarihini, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 olarak açıkladı.

Antalyalılar ve festival seyircileri bu bir hafta boyunca beyazperdenin büyüsüne eşlik ederken hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak, Antalya Film Forum kapsamında film profesyonelleri fikir alışverişinde bulunarak projelerini geliştirirken dünyanın dört bir yanından festivale gelen sinemacılar da Türk sinemasını yakından tanıyabilecek.